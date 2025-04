CSU stimmt für Schwarz-Rot: Söder will "machen statt motzen"

Söder kann Verhandlungserfolge verbuchen

Auch die Erhöhung der Pendlerpauschale und die Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie verbucht man in München als Erfolg. Dazu kommen mit den Ressorts Innen, Landwirtschaft und Forschung drei für die CSU bedeutsame Ministerien.

Laut Koalitionsvertrag wird die CSU in der künftigen Bundesregierung das Innenministerium, das Landwirtschaftsministerium sowie das Ministerium für Forschung und Raumfahrt übernehmen. Alle Namen, die als mögliche Minister genannt werden, seien Spekulation, sagt Parteichef Markus Söder: "Ich habe weder jemandem zugesagt, noch abgesagt." In der CSU kursieren vor allem drei Namen: Landesgruppen-Chef Alexander Dobrindt für das Innenministerium, die stellvertretende CSU-Vorsitzende Dorothee Bär für das Forschungsministerium sowie die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber für das Bundeslandwirtschaftsministerium.

Erleichterung an der CSU-Basis

So sehen es viele Parteimitglieder. Im niederbayerischen Pfeffenhausen traf sich am Mittwochabend die örtliche CSU zur Hauptversammlung. Die Stimmung, nur wenige Stunden nach Vorstellung des Koalitionsvertrags: besser als erwartet.

"Ich war am Anfang sehr skeptisch und habe gedacht, dass CDU und CSU ein bisschen untergehen", sagt etwa CSU-Mitglied Daniel Stieglmeier. "Aber jetzt am Schluss, glaube ich, haben wir das Beste daraus gemacht."

Schuldenpläne schwer verdaulich

Doch der Koalitionsvertrag gibt Söder Rückenwind in der Partei. Bei den Themen Migration und Wirtschaft habe die Union Punkte gemacht, sagen sie am Stammtisch in Pfeffenhausen. CSU-Bürgermeister Florian Hölzl stimmt dem zu:

In Bayern wird es komplizierter

"Ich freue mich, wieder daheim zu sein", sagte Söder heute in München. Nach 150 Verhandlungsstunden in Berlin sei es schön, wieder in Bayern zu sein. Allerdings dürfte das Regieren in Bayern durch die Regierungsbeteiligung im Bund nicht einfacher werden. Die bayerische Koalition mit den Freien Wählern gilt schon länger als belastet, das Verhältnis von Söder zu seinem Vize Hubert Aiwanger ist angespannt.