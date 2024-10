Friedrich Merz gibt auf dem CSU-Parteitag den Anti-Söder

Analyse

Parteitag der CSU : Friedrich Merz: Der Anti-Söder

von Mathis Feldhoff 12.10.2024 | 13:56 |

Der Auftritt des CDU-Chefs bei der CSU war in den letzten Jahren oft ein Spießrutenlauf. Friedrich Merz zeigt in Augsburg, dass er sich Söder gegenüber nicht ergeben will.