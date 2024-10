Merz und Söder zeigen sich einig auf dem CSU-Parteitag

In seiner Rede kritisierte Merz auch das sogenannte Sicherheitspaket der Ampel-Regierung als unzureichend. Darauf hatten sich SPD, Grüne und FDP nach dem Solinger Terrorattentat geeinigt. Zurückweisungen an der Grenze würden im Konzept jedoch fehlen, so Merz. Er kündigte erneut ein entschiedenes Vorgehen gegen "irreguläre Migration" an.