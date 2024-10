CSU-Parteitag: Sind die Grünen Freunde oder Feinde?

Es hat schon etwas Obsessives, wenn Markus Söder in diesen Wochen über die Grünen redet. "Schwarz-Grün kommt nicht in Frage", wird der CSU-Chef aus der Fraktionssitzung seiner CSU im bayerischen Landtag zitiert. Wirtschaftsminister Robert Habeck sei "das Gesicht der Krise in Deutschland". Söder hat seine CSU mehrheitlich in totaler Ablehnung zu den Grünen ausgerichtet. Das werde er auch auf dem Parteitag in Augsburg bekräftigen, heißt es.