Steuerraub: So versagt der Staat bei Cum-Ex-Aufklärung

"Cum Ex" - diese Worte stehen für den wohl größten Finanzkrimi und Steuerraub in der Geschichte Europas. Anne Brorhilker , die erfolgreichste Cum-Ex-Ermittlerin in Deutschland, hatte zuletzt scharfe Kritik an Banken und deren Anwälten geübt, die in den Skandal verwickelt sind. Dem "Handelsblatt" sagte sie, es sei alles getan worden, "um unsere Arbeit zu erschweren und in die Länge zu ziehen".