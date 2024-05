Bitkom: Mehr Cyberangriffe aus China und Russland

"Der Schaden liegt bei 148 Milliarden Euro pro Jahr allein durch Cyberangriffe" - und das nur in Deutschland, so Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.

BKA: Täter sitzen im Ausland

Das bestätigt eine Einschätzung des Bundeskriminalamtes (BKA) in seinem "Bundeslagebild Cybercrime", das am Montag in Wiesbaden vorgestellt wurde.