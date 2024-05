Aussagen zur Linken: Junge Union kritisiert Günther deutlich

Er gab Günther zwar in dem Punkt Recht, dass die Linke nicht mit der AfD gleichzusetzen sei. Der Chef der Jungen Union betonte aber zugleich, dass sich vor den anstehenden Landtagswahlen in Thüringen Sachsen und Brandenburg "alle Landesverbände der CDU darauf konzentrieren, die drei ostdeutschen Landesverbände so gut es geht zu unterstützen".