Straftäter abschieben - rechtlich möglich?

Kanzler Olaf Scholz SPD ) kündigte unmittelbar nach der tödlichen Messerattacke in Mannheim an, ausländische Straftäter in ihre Heimatländer abzuschieben. Konkret geht es um Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien . Doch die aktuelle politische Lage in beiden Länder begründet hohe rechtliche und tatsächliche Hürden für Abschiebungen.