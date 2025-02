Experte über Proteste: "Die Leute sind jetzt noch besorgter"

Seitdem CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz AfD-Stimmen in Kauf nahm, um sein Migrationsgesetz durchzusetzen, reißt die Kritik an ihm nicht ab. Ob Berlin, Köln oder Leipzig - landesweit gab es am Wochenende zahlreiche Demonstrationen und Kundgebungen mit Hundertausenden Teilnehmern