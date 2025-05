Das Kreuz steht direkt an einem Wanderweg in Deutschland . Steffis Auto steht ein paar Fußminuten entfernt, in Frankreich. Dutzende Denkmäler stehen hier oben. Sie erinnern an drei Kriege, in denen Deutsche und Franzosen erbitterte Feinde waren. Die Kriegsschauplätze auf der Grenze sind ein beliebtes Ausflugsziel. "Die Franzosen kümmern sich besser um ihre Denkmäler", sagt Steffi. "So was gibt es bei uns nicht."