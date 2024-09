Bodycams: Mehr Sicherheit für Zugpersonal der Deutschen Bahn

140 Bodycams sind derzeit in Regionalzügen im Südwesten Deutschlands im Einsatz. Eine von ihnen trägt Andreas Bialas. Er ist Zugbegleiter im Regionalzug von Koblenz nach Frankfurt am Main. Seit Juni fährt bei ihm die Bodycam mit - eine Körperkamera, die in brenzligen Situationen zum Einsatz kommt.