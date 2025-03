Bahn braucht bis 150 Milliarden Euro - aus Sondervermögen?

Bei ihren Sondierungen für eine mögliche künftige Koalition hatten Union und SPD ein schuldenfinanziertes Sondervermögen für Infrastruktur sowie eine Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben vereinbart. Die Pläne erfordern Grundgesetzänderungen, für die in Bundestag und Bundesrat Zwei-Drittel-Mehrheiten benötigt werden. An diesem Donnerstag beraten die Bundestagsabgeordneten in einer ersten Sondersitzung über das Finanzpaket.