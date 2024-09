Deutschlandticket: Verkehrsminister beraten über Ticketpreis

Die Verkehrsminister von Bund und Ländern beraten am heutigen Montag in einer Sondersitzung der Verkehrsministerkonferenz über die Zukunft und den Preis des Deutschlandtickets . Nach der digitalen Sitzung will sich der Vorsitzende der Konferenz, Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer ( Grüne ), in einer Pressekonferenz zu den Ergebnissen (ab 11.30 Uhr) äußern.