Einer, der Neuen in der Bundestagsfraktion ist Ferat Kocak. Der 45-jährige hat seinen Wahlkreis in Berlin Neukölln mit 30 Prozent klar gewonnen. Seine Eltern stammen aus Anatolien, er will im Bundestag die Stimme der Migranten sein. Doch er polarisiert in seiner Partei. Kocak ist als Kritiker Israels bekannt, nimmt an propalästinensischen Demonstrationen teil.