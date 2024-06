Kultusminister: Finanzstreit für Digitalpakt 2.0 an Schulen

Der Digitalpakt 2.0 und seine Finanzierung waren auch Thema bei der Kultusministerkonferenz, die am 13. und 14. Juni in Völklingen stattfand. "Wir warten jetzt darauf, dass wir von Bundesseite ein Signal kriegen, in welcher Höhe es denn in der Zukunft weitergeht", sagte KMK-Präsidentin Christine Streichert-Clivot ( SPD ) bei der Abschluss-Pressekonferenz.