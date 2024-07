Mittelsachsen: Landrat Neubauer tritt wegen Drohungen zurück

Der sächsische Landrat Dirk Neubauer (parteilos) hat seinen vorzeitigen Rücktritt angekündigt. Auf der Kreistagssitzung am 14. August werde er einen Beschluss für die Neuwahl des Landrats zur Abstimmung vorlegen, erklärte er am Dienstagabend per Video auf seinen Social-Media-Kanälen. Die Neuwahl werde vermutlich noch in diesem Jahr stattfinden.