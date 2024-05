"L'amour toujours"-Verbot: DJ-Verband empört

Gigi D'Agostino hatte selbst klargestellt, dass es in seinem Song ausschließlich um Liebe geht . "In meinem Lied "L'amour toujours" geht es um ein wunderbares, großes und intensives Gefühl, das die Menschen verbindet. Es ist die Kraft der Liebe, die mich hochleben lässt", teilte D'Agostino am Samstag auf Anfrage mit.