Dobrindt: Zurückweisung von Asylsuchenden an Grenzen möglich

Wenige Stunden nach seinem Amtsantritt als Bundesinnenminister hat Alexander Dobrindt entschieden, dass künftig auch Asylsuchende an den Landgrenzen zurückgewiesen werden können. Eine mündliche Weisung aus dem Jahr 2015, die dem entgegenstand, werde er zurücknehmen, sagte der CSU-Politiker.

Dobrindt hatte dies am Sonntag im ZDF angekündigt. Ziel sei es, die illegale Migration Schritt für Schritt weiter zurückzudrängen, sagte er jetzt. Die Zahlen seien immer noch zu hoch.

Es geht in dieser Frage um Klarheit, Konsequenz und Kontrolle.

Dobrindt hat angekündigt, dass die neue Bundesregierung bereits an ihrem ersten Tag die Grenzkontrollen verstärken werde.

Mehr Bundespolizisten an Grenzen angekündigt

Gleichzeitig kündigte Dobrindt eine Erhöhung der Zahl der Bundespolizisten an den Grenzen an. Seit September 2024 gibt es an allen Landgrenzen Deutschlands Grenzkontrollen.