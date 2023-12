Mouhamed Dramé bei Einsatz getötet: Hat die Polizei versagt?

Er war erst seit sieben Tagen in Deutschland. Mouhamed Dramé , 16 Jahre alt, geflüchtet aus dem Senegal. Die Flucht war lang - mehrere Tage Fußweg, Schleuser, Schlepper, Angst und immer das Ziel: Dortmund. Mouhamed wusste nichts über die Stadt und die Region, außer, dass sein Lieblingsverein dort Fußball spielt: Die Dortmunder Borussia. Allein kam er in Dortmund an, schwer traumatisiert, landete in einer Wohngruppe.