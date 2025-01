Dreikönigstreffen: Schicksalswochen für FDP und Lindner

Ein solches Bündnis ist derzeit eher optimistisch als realistisch - gerne erzählt man in der FDP, wie der Parteichef in der Vergangenheit mehrmals beeindruckende Aufholrennen hingelegt hat. Im Januar 2017 lag die FDP beispielsweise bei etwa sieben Prozent bei den Umfragen für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen - es wurden dann im Mai 12,6 Prozent. Das soll und muss aus ihrer Sicht wieder gelingen.