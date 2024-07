Crack und Heroin: Wieso mehr Menschen wegen Drogen sterben

Nach Heroin sind Kokain und Crack die Haupttodesursache in der Statistik, Tendenz steigend. Aus Kokain gefertigt und in einer Pfeife geraucht, führt Crack immer mehr zu Verelendung, erklärt Heino Stöver von der Frankfurt University of Applied Sciences. Früher sei Crack ein Phänomen in den Metropolen gewesen, heute ist es schon in kleineren Großstädten wie Paderborn verfügbar.