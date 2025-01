SPD-Politiker Helge Lindh in Brief von "NSU 3.0" bedroht

Mit dem Satz "Nirgends bist Du sicher" wird Lindh darin bedroht. Seine Mitarbeiter hätten den Brief geöffnet, erklärt Lindh auf X. Unterschrieben wurde der Brief mit "NSU 3.0". Die Signatur dürfte eine Anlehnung an den NSU, den sogenannten " Nationalsozialistischen Untergrund " sein. Auf das Konto der rechtsextremistischen Terrorgruppe gingen zehn Morde sowie ein Bombenanschlag.