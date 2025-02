Schnelle Abschiebungen: Dublin-Zentrum in Brandenburg geplant

Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Brandenburgs Innenministerin Katrin Lange (beide SPD ) unterzeichneten am Montag in Potsdam eine entsprechende Vereinbarung zwischen Bund und Land. Demnach soll das Brandenburger Zentrum in Eisenhüttenstadt am 1. März starten. Ein Schwerpunkt des Zentrums wird laut Bundesinnenministerium auf Rückführungen nach Polen liegen.