Elektronische Patientenakte: Lauterbach bestätigt Sicherheitslücke

In der Frühphase des ePA-Starts war mit solchen Angriffsszenarien zu rechnen.

ePA: Chaos Computer Club findet unzureichende Sicherheitsmaßnahmen

Die Betreiber hätten am Mittwochnachmittag mit einer sofortigen Notfallmaßnahme auf den Hinweis reagiert, die weitere Sicherheitslücke sei damit vorerst geschlossen.

Seit 15 Jahren ist die elektronische Patientenakte (ePA) in Planung. Die ePA sei "ein Quantensprung in der Versorgung der Patienten", so der Intensiv- und Notfallmediziner Uwe Janssens.

15.01.2025 | 4:02 min