E-Rezept & Co: Lauterbach will "Aufholjagd"

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach SPD ) will die Digitalisierung des Gesundheitswesens in den kommenden Monaten mit Nachdruck vorantreiben und einen Durchbruch erzwingen. Das elektronische Rezept solle bis Anfang kommenden Jahres Standard in den deutschen Praxen werden, sagte der Minister. Es sei nicht mehr vertretbar, in der heutigen Zeit noch immer Rezepte über Papier auszudrucken.