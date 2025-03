"Earth Hour": Licht aus gegen sinkendes Umweltbewusstsein?

Bei der zentralen "Earth Hour"-Veranstaltung im letzten Jahr in Berlin gingen am Brandenburger Tor die Lichter aus. (Archivbild)

Zum 19. Mal schließen sich Umwelt- und Klimaschützer für diesen Samstag wieder der sogenannten "Earth Hour" an, eine vom WWF (World Wide Fund For Nature) ins Leben gerufene Kampagne.

Ihr Ziel ist es, das Bewusstsein für den Klimaschutz zu stärken und ein Zeichen für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zu setzen. "Seit der ersten Earth Hour 2007 in Australien sind immer mehr Länder und Städte dazu gekommen, die nun die Earth Hour feiern", sagt Lea Vranicar vom WWF und ergänzt:

In Deutschland haben sich in den vergangenen Jahren stets mehrere hundert Städte und Gemeinden beteiligt. Dazu kommen zahlreiche Unternehmen und Privatpersonen.

Umweltbewusstsein der Deutschen nimmt ab

Die allem Anschein nach rege Beteiligung bei der "Earth Hour" täuscht allerdings darüber hinweg, dass das Umweltbewusstsein der Deutschen abgenommen hat. Bei Erhebungen des Umweltbundesamtes (UBA) aus den Jahren 2018 und 2020 gaben noch 64 beziehungsweise 65 Prozent der Deutschen an, dass ihnen der Schutz von Umwelt und Klima sehr wichtig ist. Gefolgt von 57 Prozent im Jahr 2022

Das Ergebnis der UBA-Befragung, die das Jahr 2024 abbildet, steht zwar noch aus, ein weiterer Rückgang des Umweltbewusstseins in Deutschland ist jedoch wahrscheinlich. Das lässt jedenfalls die aktuellste ZDF-Politbarometer-Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen vermuten. Auf die Frage nach den derzeit wichtigen Problemen in Deutschland nennen nur noch 13 Prozent der Befragten die Themen Energie, Versorgung und Klima

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Viel dringlicher ist den meisten Menschen die Wirtschaftslage , die Integration von Flüchtlingen und der Krieg in der Ukraine . Sind die Bürger das Thema Klimaschutz also nun leid?

Forscherin: Verantwortung für Klimaschutz verteilen

Imke Hoppe, Professorin für Wissenschaftskommunikation und Klimabildung an der LMU München, sieht tatsächlich eine gewisse Abkehr des Interesses am Klimaschutz. "Die Themenverdrossenheit ist sicherlich damit verknüpft, dass es viel Negativität gibt", erklärt sie.

In der Kommunikation brauche es mehr Lösungen. Die sollten aber nicht nur einzelne Individuen, etwa Eigenheimbesitzer, in die Pflicht nehmen. Vielmehr müsse die Verantwortung für den Klimaschutz breit, vor allem aber gerecht verteilt werden. Es gebe eine Grundstimmung, so die Wissenschaftlerin, "die das Leben eh schon als sehr herausfordernd beschreibt und nun noch Anstrengungen unternehmen zu müssen, wird als 'zu viel’ erlebt".