Union und SPD sagen Hilfen bei Long-Covid zu

Union und SPD wollen Termingarantie

An so mancher Stelle will die neue Koalition wirklich Neues wagen. So soll ein "verbindliches Primärarztprinzip" eingeführt werden. Die Hausärzte sollen - wie schon lange in den Fachdebatten der Gesundheitspolitiker angedacht - eine Lotsenfunktion für die Patienten übernehmen.