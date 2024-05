Tarifverhandlungen im Einzelhandel: Der Kampf um faire Löhne

Neben der sinkenden Tarifbindung bei den Einzelhandelsbetrieben ist die Beschäftigungsstruktur laut des Experten ein Problem der Branche: Mit 67 Prozent ist die Mehrheit der Beschäftigten weiblich. Dieser Anteil sei traditionell so gewachsen, sagt Bosch. Damit sei auch die Teilzeitquote in der Branche hoch: 62 Prozent der Beschäftigten im Einzelhandel arbeiten in Teilzeit oder auf Minijob-Basis Für viele Frauen seien Teilzeit oder Minijob die einzige Möglichkeit, Job und Familie zu vereinbaren . Angestellte in diesen Arbeitszeitmodellen organisieren sich laut Bosch jedoch seltener in Gewerkschaften.