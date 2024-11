Eiskaltes Entlassungs-Treffen bei Bundespräsident Steinmeier

Nun musste er einen Tag später mit seinen Ministern in Schloss Bellevue bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier antanzen, um sich seine "Entlassungsurkunde" abzuholen. Mit dabei: Kanzler Olaf Scholz, Lindners Nachfolger Jörg Kukies und wahrscheinlich am unangenehmsten: Volker Wissing , der als einziger ehemaliger FDP-Minister in der Regierung bleibt und kurz zuvor die Partei verlassen hatte. Er wird zu allem Überfluss kurz nach Lindners Entlassung als Justizminister inthronisiert.