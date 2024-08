FDP will Eizellspenden erlauben

Die FDP will das ändern und wirbt fraktionsübergreifend dafür, das Verbot zu kippen. In einem Brief an alle Abgeordneten des Bundestags schreibt die rechtspolitische Sprecherin der FDP, Katrin Helling-Plahr, Paaren könne "durch eine verantwortungsvoll ausgestaltete Legalisierung der Eizellspende geholfen werden".