Musk unterstützt AfD: Der X-Faktor bei der Bundestagswahl

Der reichste Mann der Welt, Elon Musk , mischt sich immer wieder in die Politik ein - nicht nur in den USA: Medienberichten zufolge will er die britische Partei Reform UK um den Rechtspopulisten Nigel Farage mit bis zu 100 Millionen Dollar unterstützen . Via X kritisierte Musk die Justiz in Italien, zog sogar die italienische Demokratie in Zweifel. Und am Morgen postete er in seinem Sozialen Netzwerk X : "Nur die AfD kann Deutschland retten."