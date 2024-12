Gastbeitrag von Elon Musk in der "Welt" sorgt für Streit

Ein Gastbeitrag von Elon Musk in der "Welt am Sonntag", in dem der Tech-Milliardär für die AfD wirbt, hat eine kontroverse Debatte ausgelöst. Knapp zwei Monate vor der Bundestagswahl schrieb der US-Unternehmer, Deutschland taumele am Rande des wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenbruchs: "Die Alternative für Deutschland (AfD) ist der letzte Funke Hoffnung für dieses Land."