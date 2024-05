Fußball-EM: Terrorgefahr laut Buschmann betont "erhöht"

Hohe Polizeipräsenz angekündigt : EM: Buschmann betont "erhöhte Terrorgefahr"

18.05.2024 | 09:00 |

Am 14. Juni beginnt in Deutschland die Fußball-EM. Bei Turnieren wie diesem bestehe immer eine erhöhte Terrorgefahr, sagt Justizminister Buschmann und kündigt Polizeipräsenz an.