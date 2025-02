Es ist kühl an diesem Morgen, an dem Nadja Schramm und Linda Pößneck das verlassene Haus in Gersdorf bei Chemnitz in Augenschein nehmen. Die beiden Mitarbeiterinnen beim Flächenmanagement Sachsen werden heute eintauchen in die private Welt der verstorbenen Hausbesitzerin. Ihre Erben wollen das Haus nicht haben. Damit gehört es dem Freistaat.