Haushalts-Streit: SPD-Chefin Esken greift Lindner an

Warum diskutiert die Ampel schon wieder über den Haushalt?

SPD-Chefin Saskia Esken greift Christian Lindner an

Lindner habe seinen Vorstoß nicht mit der Regierung abgesprochen. "So ein Vorgehen ist wirklich schwer erträglich. Wir müssen auch ganz klar machen, dass wir so nicht zusammenarbeiten können." Das gehe laut Esken "über die Grenzen dessen, was man an persönlicher und parteilicher Profilierung ertragen muss in so einer Koalition".