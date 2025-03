Die meisten Anbieter von Anwendungen Künstlicher Intelligenz, die uns im Alltag begegnen, kommen derzeit aus den USA oder aus China . Doch Europa sei keineswegs total abgeschlagen, meint Hochreiter. "In Wissenschaft waren wir schon immer stark, in Europa und in Deutschland . (…) Wo wir aber nicht so gut dastehen, ist das umzusetzen."