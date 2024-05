Europawahl in Deutschland: Alle Parteien im Überblick

Die Partei "MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit" (MERA25) wurde in Deutschland 2020 als "Demokratie in Europa" gegründet und 2021 in MERA25 umbenannt. Sie ist Teil der transnationalen paneuropäischen Bewegung "Demokratie in Europa 2025" (DiEM25). DiEM25 wurde 2016 unter anderem vom ehemaligen griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis ins Leben gerufen. Sie tritt ein für eine stärker direktdemokratische, solidarischere und nachhaltigere Europäische Union. Als "Partei für einen radikalen Wandel" setzt sich MERA25 für die Einführung einer Vier-Tage-Woche ein, fordert eine europäische Jobgarantie in Bereichen wie Sorgearbeit, Pflege, Naturschutz, Kultur und Breitensport. Darüber hinaus strebt die Partei die Einführung eines europaweiten universellen Lebenseinkommens an. Zudem soll die Mehrwertsteuer auf lebenswichtige Güter abgeschafft werden, Grundgüter wie Wohnen, Strom, Wärme, Wasser sollen vergesellschaftet werden. In der Migrationspolitik fordert sie die Abschaffung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex und die Schaffung von sicheren Flucht- und Migrationsmöglichkeiten. Langfristig strebt MERA25 eine gesamteuropäische Verfassung aller Bürger in Europa für die "Errichtung einer föderalen Europäischen Republik" an, die die bislang gültigen Verträge ersetzt.