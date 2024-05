Europawahl: Was die Spitzenkandidaten zu Top-Themen sagen

Das Interesse an der Europawahl ist so stark wie nie. Das zeigt das aktuelle Politbarometer Extra vor der Abstimmung am 9. Juni. Die wichtigsten Themen für die Wählerinnen und Wähler sind dabei Asyl, Flucht und Migration (24 Prozent), der Krieg in der Ukraine (21 Prozent), der Streit in der EU (20 Prozent) sowie Energie und Klima (17 Prozent).

Manfred Weber, CSU: Verbrenner-Aus zurücknehmen

Terry Reintke, Grüne: Einstimmigkeitsprinzip abschaffen

Das Einstimmigkeitsprinzip will Reintke abschaffen. Da große Herausforderungen nur europäisch gelöst werden könnten, müsse Europa handlungsfähig sein. "Um Handlungsfähigkeit herzustellen, müssen wir in der Außen- und Sicherheitspolitik Viktor Orbán das Vetorecht nehmen", nennt Reintke ein Beispiel. Es dürfe nicht sein, dass Orbán die EU etwa bei der Solidarität mit der Ukraine in Geiselhaft nehme, um eigene Interessen durchzusetzen.

Katharina Barley, SPD: "Voll und ganz hinter der Ukraine"

In der Migrationspolitik wirbt Barley für mehr Unterstützung für Kommunen und Städte, die sich freiwillig bereit erklären, Geflüchtete aufzunehmen. In Polen etwa wären Städte bereit gewesen, Geflüchtete aufzunmehmen. "Die Nationalregierung war es nicht." Wer also Arbeitskräfte brauche oder Platz für Familien habe, solle einen zusätzlichen Aufschlag bekommen. "Dann hat man etwas von der Solidarität", sagt Barley.

René Aust, AfD: Nach der Wahl mit Le Pen verhandeln

Dabei zeigt sich Aust optimistisch, dass die AfD auf europäischer Ebene handlungsfähig bleibe, obwohl die Rechtsaußen-Fraktion Identität und Demokratie die Abgeordneten der Partei zuletzt ausgeschlossen hatte . "Was wir jetzt haben mit Frau Le Pen , drücke ich mal so aus: Wir haben eine zweiwöchige Beziehungspause", sagt Aust. "Manchmal braucht man 14 Tage Abstand, um zu merken, wie sehr man einander vermisst." Nach der Wahl werde man sich zusammensetzen. Die AfD sei weiterhin an einer Zusammenarbeit interessiert, halte sich aber auch andere Optionen offen.

Bei den Kampfbegriffen "Festung Europa" und "Remigration" will Aust in erster Linie beruhigen. Auch wenn "Remigration" nach rechtsextremer Lesart meint, dass eine große Zahl von Menschen mit ausländischer Herkunft das Land verlassen soll: Laut Aust soll kein Druck auf deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund erzeugt werden, Deutschland zu verlassen. "Wir sind eine Partei für alle deutschen Staatsbürger", sagt Aust, auch wenn die Einbürgerung in der Vergangenheit zu einfach erfolgt sei.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP: Erasmus-Programm für Schüler

Fabio de Masi, BSW: Verhandlungsbereitschaft Putins austesten

In Sachen Ukraine-Krieg will der Spitzenkandidat vom Bündnis Sahra Wagenknech t, Fabio De Masi, die Verhandlungsbereitschaft von Russlands Präsident Putin austesten. "Wenn er sich an den Verhandlungstisch begibt, würden wir auf Waffenlieferungen verzichten, weil wir glauben, dass wir diesen Krieg nicht über Waffenlieferungen entscheiden werden." Man müsse den Weg der Diplomatie gehen.

Beim Thema Asyl stellt De Masi klar: "Das Asylrecht muss gelten." Nichtsdestotrotz müsse man das derzeitige System ändern. Bei abgelehnten Asylbewerbern will das BSW die Geldleistungen abschmelzen und auf Sachleistungen setzen - "so, wie das in anderen europäischen Ländern ist".

Martin Schirdewan, die Linke: Druck machen beim Europäischen Mindestlohn

Da Mieten, Lebensmittelpreise gestiegen seien und auch die Energiepreise wieder anziehen, will die Linke eine Politik machen, "die genau diese Alltagssorgen in das Zentrum unserer Aktivitäten auch in Brüssel setzt".

Zum Thema Asyl und Migration sagt Schirdewan: Menschen in Not oder auf der Flucht hätten ein Anrecht, Asyl in der Europäischen Union zu finden. "Was ich möchte, was meine Partei möchte, ist, dass dieses Recht weiterhin Gültigkeit hat." Der verabschiedete Asyl- und Migrationspakt greift nach Auffassung von Schirdewan Menschenrechte an. Insofern will er sich weiter für eine Asylpolitik einsetzen, die auf die Solidarität der Mitgliedsstaaten setzt.