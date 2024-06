Stark bei Europawahl: Was Wagenknecht so erfolgreich macht

Davon ist die kleine Partei zwar noch weit entfernt. Doch könnte das BSW das politische Gefüge tatsächlich in Wallung bringen. "Wir sind eine seriöse Alternative", sagte die Parteichefin am Sonntagabend im ZDF. Da die Wagenknecht-Partei in Ostdeutschland besonders viel Anklang findet, könnte sie bei den Landtagswahlen in Thüringen Sachsen und Brandenburg im September ein Machtfaktor werden. Dort könnten erstmals Koalitionen getestet werden.