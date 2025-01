Ex-Bitkom-Chef Berg: Trump "narzisstischer Deal-Maker"

Am kommenden Montag startet Donald Trump in seine zweite Amtszeit. Der Milliardär gab bereits Einblicke in seine außenpolitischen Pläne: In Panama, Grönland und Kanada macht man sich auf etwas gefasst. Derweil attackiert Trumps Partner Elon Musk auf seiner Plattform X europäische Verbündete und mischt sich in den Bundestagswahlkampf ein.