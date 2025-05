Daniela Klette: Grüße aus dem Frauenknast zum 1. Mai

Daniela Klette lässt ein Statement bei der 1. Mai-Demo in Berlin verlesen. Die mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin muss sich derweil wegen versuchtem Mord vor Gericht verantworten.

Gruß aus dem Knast: In Berlin-Kreuzberg verliest ein vermummter Redner eine Botschaft von Daniela Klette. Quelle: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin-Kreuzberg am frühen Abend: Bei Sonnenschein sammeln sich Besucher zur 1. Mai-Demo. Sprechchöre sind zu hören: "Die Straße frei - erster Mai". Kreuzberger Rapper sorgen auf der Bühne für Stimmung. Dann tritt ein mit Maske, Sonnenbrille und Mütze vermummter Redner auf die Bühne - als Überbringer einer Botschaft aus dem Hochsicherheitsgefängnis für Frauen in Vechta, geschrieben von der mutmaßlichen Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette.

In ihrem Grußwort wettert die Inhaftierte gegen Kapitalismus, den "Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung" und die Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine. Dass Russland das Land völkerrechtswidrig angegriffen hat, erwähnt sie nicht.

Klette und Komplizen seit Jahrzehnten gesucht

Klettes Anwalt Lukas Theune hatte im Vorfeld bestätigt, dass bei der 1. Mai-Demonstration ein Grußwort von seiner Mandantin verlesen werden soll. Die mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin hatte viele Jahre in Berlin Kreuzberg im Untergrund gelebt und war 2024 festgenommen worden.

Klette und ihre mutmaßlichen Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg wurden Jahrzehnte gesucht als Mitglieder der Roten Armee Fraktion - auch wenn ihre Anwälte betonen, eine RAF-Mitgliedschaft sei nicht bewiesen. Den weiter Flüchtigen ließ Klette in ihrer Botschaft heute weiterhin "Liebe und Kraft" ausrichten.

Ende März begann im niedersächsischen Celle der Prozess gegen Daniela Klette. Die Liste der Anklagepunkte: mehrere schwere Raubüberfälle sowie Verstöße gegen das Waffenrecht und das Kriegswaffenkontrollgesetz und versuchter Mord.

Klettes Anwälte weisen das entschieden zurück. Ihr Anwalt Lukas Theune sagt gegenüber ZDFfrontal: "Frau Klette ist eine ganz normale Frau und keine kaltschnäuzige, skrupellose Person. Dieses ganze Aufgebausche und dieses Bild, was in der Öffentlichkeit aufgezeigt wird, das ist schon eine krasse Vorverurteilung, die einmalig ist."

Dass die inhaftierte Daniela Klette sich mit einem Grußwort aus dem Gefängnis meldet, ist nicht das erste Mal. Anfang des Jahres veranstaltete die Zeitung "Junge Welt" einen Kongress unter dem Motto: "Das letzte Gefecht - Wie gefährlich ist der Imperialismus im Niedergang?".

Verhaltener Applaus für Klette-Grußwort

Schauspieler Rolf Becker trug im Namen von Daniela Klette einen Beitrag vor. Die Raubüberfälle unter anderem auf Geldtransporter an denen sie laut Anklage beteiligt gewesen sein soll, bezeichnete sie als "bewaffnete Enteignungsaktionen". Im Publikum sorgte diese Worte für Zustimmung. In Berlin Kreuzberg blieb der Applaus dagegen am heutigen Tag verhalten.

Benjamin Jendro, Gewerkschaftssprecher der Berliner Polizei, beobachtet das Geschehen und sagt gegenüber ZDFfrontal:

Es war zu erwarten, dass die Protagonisten vor Ort die Personalie Klette als Symbolfigur nutzen, um den einen oder anderen Sympathisanten zu gewinnen. „ Benjamin Jendro, Gewerkschaft Berliner Polizei

Felix Neumann, Extremismus- und Terrorismusexperte der Konrad Adenauer-Stiftung, betont: "Inhaftierte Personen wie Daniela Klette stehen für die linksextreme Szene sinnbildlich für eine vermeintliche Unterdrückung der linken Szene durch den Staat. Dass sie mit einer Grußbotschaft mit ihren Anhängern kommunizieren kann, ist entscheidend, denn so findet eine Art Heroisierung statt."

Klettes Anhänger*innen kündigen unterdessen weitere Solidaritätsaktionen für die Inhaftierte an unter anderem kommende Woche, wenn der Prozess gegen sie weitergeht. Der Mythos RAF scheint weiterzuleben - gerade am ersten Mai in Berlin-Kreuzberg.

Anne Herzlieb ist Redakteurin beim ZDF-Magazin "frontal".

