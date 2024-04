Fachkräftemangel: Bis 2039 fehlen mehr Ärzte und Pfleger

Es ist paradox. Eigentlich ist die Zahl an Ärzten, Pflegern und medizinischen Fachangestellten in den vergangenen Jahren gestiegen. Trotzdem ist die Situation der Fachkräfte im Gesundheitswesen angespannt.

Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege, das an diesem Donnerstag vorgestellt wird. Es liegt ZDFheute vor. Darin heißt es, die Situation werde sich in den kommenden Jahren noch verschärfen:

Wenn die Versorgungsstrukturen nicht reformiert werden, wird der Bedarf an Fachkräften im Gesundheitssystem in den nächsten zehn bis 15 Jahren kontinuierlich stärker zunehmen als das Angebot.

Im Osten fehlen die Jüngeren

Grund für die angespannte Lage: In Deutschland arbeiten viele Fachkräfte im Gesundheitswesen in Teilzeit. Da sorge dafür, dass eine zunehmend höhere Zahl an Arbeitskräften benötigt wird, um den Bedarf zu decken, heißt es in dem Gutachten weiter.