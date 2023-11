Faeser: Müssen Bahn-Infrastruktur besser schützen

Bahn: Zugverkehr zwischen Hamburg und Berlin rollt wieder

Ein Sabotageakt hatte am Freitag den Fernverkehr der Bahn zwischen Hamburg und Berlin schwer beeinträchtigt. Die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin ist mittlerweile wieder freigegeben . "Die Fernverkehrszüge fahren wieder in beide Richtungen", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn der dpa am Samstag.

Auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin soll im Laufe des Vormittags der Regionalverkehr wieder anlaufen. Bis dahin müssen Reisende weiter mit Einschränkungen rechnen. 09.09.2023 | 0:21 min

Bekennerschreiben auf linksextremistischer Plattform veröffentlicht

Nach Angaben der Polizei in Hamburg waren am Freitag an drei Orten der Hansestadt Kabelschächte in Brand gesetzt worden. Es kam zu Zugausfällen und Verspätungen im Fern- und Regionalverkehr.