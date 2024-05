Demo in Hamburg: Faeser droht Islamisten mit hartem Vorgehen

Die als extremistisch eingestufte Gruppe Muslim Interaktiv will an diesem Samstag (16 Uhr) erneut in Hamburg auf die Straße gehen. Die Kundgebung ist an strenge Auflagen geknüpft. Dazu zählen das Verbot, zu Hass oder Gewalt aufzurufen und das Existenzrecht Israels zu leugnen.