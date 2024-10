Irans Angriff auf Israel: Faeser von Jubel geschockt

Bei einer propalästinensischen Demonstration in Berlin-Wedding war am Dienstagabend Jubel ausgebrochen. Faeser sagte, auch in Bonn habe es am Abend Spontankundgebungen gegeben. Die Situation im Nahen Osten bezeichnete Faeser als brandgefährlich, die Raketenangriffe des Iran seien durch nichts zu rechtfertigen.