Faeser nennt neue Zahl: 3.691 Straftaten gegen Politiker

Innenministerin Nancy Faeser prangert den starken Anstieg von Attacken gegen politisch aktive Menschen an. Vergangenes Jahr seien 3.691 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger sowie Parteivertreter erfasst worden, davon 80 Gewaltdelikte, schrieb die Politikerin der SPD in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag".