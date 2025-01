Elon Musk und Alice Weidel im Faktencheck

Die Leistungen an deutschen Schulen waren in den im Dezember 2023 zuletzt veröffentlichten Untersuchungen tatsächlich so schlecht wie noch nie und im internationalen Vergleich nur Mittelmaß . Die Ergebnisse der 15-Jährigen fielen sowohl in Mathematik als auch in Lesekompetenz und Naturwissenschaften deutlich schlechter aus als 2018. Auch die erste Auflage der Untersuchung ging in Deutschland als "Pisa-Schock" in die Geschichte ein.