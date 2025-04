Regierungsbildung: Was sind die nächsten Schritte?

Merz plant, sich am 7. Mai zum Kanzler wählen zu lassen. Der Ablauf ist in Artikel 63 des Grundgesetzes geregelt. Demnach schlägt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem Bundestag einen Kandidaten vor. Traditionell ist das der Kandidat, dessen Partei die meisten Stimmen hat, also Friedrich Merz.