Ampel-Streit: FDP fordert Einsparungen bei Rente mit 63

Mit der Verabschiedung eines Forderungskatalogs zu einer strengen Sparpolitik ist die FDP-Spitze auf noch größere Distanz zu den Koalitionspartnern gegangen. Das am Montag vom Parteipräsidium in Berlin verabschiedete Fünf-Punkte-Programm stellt unter anderem die Rente mit 63 und das Bürgergeld in seiner jetzigen Form in Frage.