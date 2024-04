Ampel-Koalition: Liberale spüren die Faust im Nacken

So viel Groll gab es selten. Wer in diesen Tagen mit Liberalen spricht, spürt eine tiefe Unzufriedenheit. Natürlich war das Bündnis mit SPD und Grünen für die FDP niemals eine Traumhochzeit. Eher ein Experiment; im Idealfall eine neue Kombination, nach sechzehn Jahren Merkel und zwölf Jahren Erstarrung in Großen Koalitionen.